Game of Thrones-ster Emilia Clarke bedankt ziekenhuis in brief na aneurysma

De brief is opgenomen in het nog te verschijnen boek Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You, dat persoonlijke ziekenhuisverhalen bundelt. Het Amerikaanse tijdschrift People heeft de brief al kunnen inzien. ,,In al die momenten, in die drie weken was ik niet, nooit, echt alleen," schrijft Clarke in het boek.



Ook prijst ze de verpleegster die opperde een hersenscan te laten maken, nadat Clarke op de eerste hulp was opgenomen. ,,Ze heeft mijn leven gered," schrijft ze. Clarke had twee keer een aneurysma, een levensgevaarlijke verwijding van een slagader. In 2019 vertelde de actrice voor het eerst over die ervaringen.



In Dear NHS: 100 Stories to Say Thank You zijn bijdragen van meerdere bekende personen opgenomen, onder wie Emma Thompson, Emma Watson, Paul McCartney en Ed Sheeran. Het verschijnt in het Engels op 9 juli.