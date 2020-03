Gaat Jeangu Macrooy zonder publiek zingen bij het songfestival?

interview Paul Walter Hauser is Richard Jewell: ‘Ik denk niet dat ik Clint Eastwood heb teleurge­steld’

10:00 Clint Eastwood vond het niet eens nodig om Paul Walter Hauser auditie te laten doen voor de titelrol in zijn nieuwe film Richard Jewell. De gelijkenis met de bewaker die in 1996 tijdens de Olympische Spelen in Atlanta verdacht werd van een bomaanslag was voldoende. ,,Ik denk niet dat ik hem heb teleurgesteld.’’