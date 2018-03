Gaat De Mol nu voor The Voice?

Interview WIDM-pre­sen­ta­tor Rik: Enthousiaste reacties voelen als een warm bad

29 maart Rik van de Westelaken is overweldigd door alle reacties op zijn presentatieklus voor Wie is de Mol?. De 46-jarige presentator neemt na zeven jaar het stokje over van Art Rooijakkers. ,,Je hoopt natuurlijk altijd dat mensen van tevoren goed reageren, maar dit voelt echt als een warm bad", vertelt hij aan deze site.