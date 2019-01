Gaan we in 2019 naar de hemel of de verdoemenis?

Op Radio 1 zijn er af en toe popup-programma’s. Die worden uitgezonden als er geen voetbal is of het nieuws van een dusdanige slapte is, dat er ruimte ontstaat voor nieuwe ideeën die makers kunnen uitproberen op de zender.



Vorig jaar was er bijvoorbeeld in de zomer de Pubquiz, gespeeld aan de hand van radiofragmenten. Die gaan we deze zomer weer horen, melden bronnen. Er was De Audiotrip, een reis langs de belangrijkste geluiden uit iemands leven, en Powned bracht Goed Ingelichte Kring.



De titel verwijst naar het programma Welingelichte Kringen van de VPRO, dat tussen 1974 en 1997 werd uitgezonden. Het kwam vanuit sociëteit Arti et Amicitiae te Amsterdam. Op de achtergrond hoorde je, tussen de converserende heren door, de biljartballen klotsen.