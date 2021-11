Gaan BN’ers echt allemaal vreedzaam uit elkaar? ‘Niet slim om vuile was buiten te hangen’

Een bom in showbizzland. Katja en Freek zijn uit elkaar. In september postte Katja de laatste gelukkige foto waar Freek op stond. Maar gisteren was er dus ineens die post waarin ze bericht hoe dankbaar ze is dat hun wegen elkaar gekruist hebben, hoe blij ze is met hun dochtertje Coco Loulou, maar dat ze niet als geliefden verder gaan. Hè, wat? Het ging toch allemaal goed? Gwyneth Paltrow noemde haar scheiding in 2014 ‘liefdevolle ontkoppeling’. Alles beter dan de breed uitgemeten ellendige ‘rattengate’ ooit van Rob de Nijs, maar als gewone sterveling worstelend met echtscheidingsblues denk je bij liefdevolle ontkoppeling: ‘waar héb je het over?’