Full Monty-cast vol vertrouwen uit de kleren in nieuwe musical

De stripact is onlosmakelijk verbonden aan The Full Monty, maar de musical is meer dan alleen dat. ,,Het is niet zo dat wij tien minuten lang naakt rondhuppelen op het toneel", zegt Dennis Willekens, die de vriend van het personage van Joey speelt. ,,Het gaat eigenlijk over de onzekerheid van die mannen om die stripact te beginnen en dat is het mooie. Je ziet ze echt iets doormaken en uiteindelijk groeien ze naar een groep die de durf heeft om het echt te doen", aldus Dennis. Het is even een stapje verder om dat op toneel te laten zien, maar de mannen hebben er vertrouwen in. ,,Het is wel spannend, maar we gaan het doen."



The Full Monty, naar de gelijknamige film uit 1997, gaat over zes aan lager wal geraakte mannen die geen baan meer hebben en geen toekomst meer denken te hebben. Ze besluiten vervolgens een Chippendales-achtige groep op te richten, ondanks dat ze niet zijn gezegend met goddelijke lichamen.