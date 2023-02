Froukje waant zich een god in eerste videoclip sinds vertrek bij Top Notch

Als er iemand een goede week heeft gehad, dan was dat wel Froukje. De 21-jarige zangeres is verkozen tot ambassadeur van Record Store Day én van de Vrijheid. Daarnaast bracht ze vrijdag ook nog eens haar eerste single uit sinds ze weg is bij platenlabel TopNotch.

Froukje is altijd tevreden geweest over haar samenwerking met TopNotch, maar wilde ook eens dingen uitproberen met haar eigen team, vertelt ze aan 3voor12. Haar nieuwe single Als Ik God Was is het eerste nummer dat ze in eigen beheer uitbrengt en dat op haar debuutalbum komt te staan. De zangeres is dit jaar ambassadeur van Record Store Day, dit betekent dat de eerste 5000 Record Store Day-klanten de single gratis mee naar huis krijgen.

Als Ik God Was is het eerste liedje van Froukje sinds haar EP Uitzinnig. In het liedje kruipt ze in de huid van een teleurgesteld personage dat zich tot god keert met teksten als ‘dank u voor m’n toekomst, troebel en bevlekt’ en ‘dank voor een systeem dat aan alle kanten lekt’. In de videoclip, geregisseerd door Kay Lindhout, zijn de rollen juist omgedraaid. Froukje speelt zelf een god en wordt eventjes aanbeden, maar uiteindelijk aan de kant wordt gezet voor een ander. Volgens de zangeres is dat een knipoog naar de muziekindustrie. Naar de zorg dat als je zangeres niet meer relevant bent, ‘er weer een nieuwe held door de mensen wordt gekozen’.

Vrijheid

In een week tijd heeft Froukje veel mooie dingen bereikt. Naast haar nieuwe single en ambassadeurschap van de Record Store Day is de zangeres ook nog eens Ambassadeur van de Vrijheid, samen met Tabitha en Meau. De drie zangeressen treden op 5 mei op de diverse bevrijdingsfestivals op en worden dan traditiegetrouw per helikopter door het land gevlogen. Als voorbereiding gaat Froukje op pad met de Oekraïense artiest Roxolana, waarbij ze erachter wil komen hoe het is om je muzikale dromen na te jagen in beperkte vrijheid.

Dit voorjaar staat de grootste clubtour tot nu toe gepland voor Froukje, die vrijwel helemaal uitverkocht is. De zangeres staat op festivals Down The Rabbit Hole en het Belgische Pukkelop en is bij laatstgenoemde zelfs op de mainstage te vinden.

