Frontman Son Mieux is hersteld, band treedt vrijdag weer op

‘Ik ben tijdens onze show in Groningen afgelopen dinsdag mijn stem kwijtgeraakt en die is helaas nog niet teruggekomen’, meldde Meiresonne donderdag in een bericht op Instagram. ‘In een tour waarin we meerdere keren met koorts en een gebroken voet op het podium alles hebben gegeven, had ik niet verwacht dat we op de valreep de laatste show van deze tour niet konden doen, maar soms is het niet anders.’