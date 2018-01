Frontman Mark E. Smith van The Fall overleden

Annie M.G. Schmidt-musical grote winnaar Musical Awards

23:19 De musical Was Getekend, Annie M.G. Schmidt is vanavond tijdens het Musical Awards gala in het Circustheater in Scheveningen uitgeroepen tot allerbeste grote musical van vorig jaar. In totaal won de succesvolle productie vier prijzen. Voor haar aandeel in de musical kreeg Simone Kleinsma de trofee voor beste vrouwelijke hoofdrol en Marjolijn Touw voor haar bijrol in de show waarvoor Dick van den Heuvel het script en de liedteksten schreef. Ook hij viel in de prijzen.