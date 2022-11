Frits Spits: tv-dictee werd veel te moeilijk

met video Nederland­se kleuterse­rie Kabam! wint Internatio­nal Emmy Award

De Nederlandse productie Kabam! van IJswater Films is in de prijzen gevallen bij de International Emmy Awards, de verkiezing van beste tv-programma’s die buiten de Verenigde Staten zijn gemaakt. De prestigieuze prijzen werden maandagavond voor de 50ste keer uitgereikt. De kleuterdramaserie was genomineerd in de categorie Kids: Live-Action.

22 november