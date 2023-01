Frits Spits nog niet terug op de radio, hoopt binnenkort

recensie+interview Colin Farrell laat een geniaal staaltje droefko­misch acteren zien in deze vijfster­ren-film

Met Oscarkandidaat The Banshees of Inisherin, over een gestrande vriendschap op een Iers eiland, ziet de beste film van het jaar mogelijk nu al het daglicht. Het is een tragedie, doorspekt met humor zo zwart als de Guinness die de personages aan de lopende band drinken. Deze website sprak met de regisseur Martin McDonagh en hoofdrolspeler Brendan Gleeson.

25 januari