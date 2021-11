Fris welkom voor koningspaar in Noorwegen

Teun (22) deelt keuken, badkamer en wc met mensen met dementie

Teun Toebes (22) deelt keuken, badkamer en wc niet met medestudenten maar met mensen met dementie. Hij schreef er een boek over: VerpleegThuis. ‘Het is onbegrijpelijk dat we in de laatste fase van ons leven worden opgesloten. Dat niemand meer vraagt wat jij eigenlijk wil.’

8 november