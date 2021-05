Friends-cast wil niet nog een reünie

De zes hoofdrolspelers van de nog altijd populaire Amerikaanse sitcom Friends zijn niet van plan in de toekomst nog een reünie te organiseren. De hereniging op televisie, die sinds vanochtend Nederlandse tijd te zien is bij streamingdienst HBO Max, is eenmalig.

,,Dit maakt me aan het huilen, maar dit is de laatste keer dat we als groep over de show zullen praten”, zei Courteney Cox (Monica) aan het einde van de reünie, die morgen ook wordt uitgezonden op SBS6. ,,We gaan dit niet over vijftien jaar nog een keer doen.”

Wel zijn de hoofdrolspelers na het ophalen van alle herinneringen aan de serie (1994-2004) van plan elkaar vaker te zien. ,,We wachten niet te lang met ons volgende etentje”, aldus Courteney. Jennifer Aniston is het met haar eens. ,,We wachten niet lang tot we weer bij elkaar komen.”

Voor de cast was het erg bijzonder om weer in de oude studio te zijn waar Friends destijds werd opgenomen. De sets van hun appartementen en koffiezaak Central Perk waren speciaal ervoor opnieuw opgebouwd. ,,Ik wist dat het geweldig zou zijn om deze vijf mensen te zien, maar ik had er niet op gerekend om weer op deze set en in deze omgeving te zijn. Het is erg cool”, zei Matt LeBlanc (Joey).

Na al die jaren wordt de serie nog steeds herhaald en veel bekeken via streamingdiensten. Matt, Lisa Kudrow (Phoebe) en David Schwimmer (Ross) kijken de afleveringen ook wel eens terug. ,,Als ik jullie zie ben ik zo trots op de show”, zei Matt tegen zijn collega’s. ,,Sommige dingen zijn zo geweldig.” Ook Lisa geniet ervan. ,,Als ik de afleveringen kijk, lach ik hardop om elke scène, jullie maken me constant aan het lachen.”

Hoewel de castleden elkaar onderling niet heel vaak zien, is de klik er nog steeds. ,,De beste manier waarop ik het kan omschrijven is dat als we elkaar tegenkomen op een feestje of zoiets dergelijks, we de hele avond bij elkaar zitten”, zei Matthew Perry (Chandler). Ook Courteney is blij met de vriendschappen die de serie haar heeft opgeleverd. ,,Het veranderde onze levens voor altijd - niet alleen die van ons maar ook van de kijkers. Dat is een geweldig gevoel om voor altijd te koesteren.”

