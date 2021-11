Freek over stukgelopen huwelijk met Katja: ‘We gaan dit zo goed mogelijk doen’

Katja en Freek maakten eerder deze week ‘met onbeschrijflijk veel pijn’ bekend te gaan scheiden. De presentatrice stelde dat ze beiden hun best hebben gedaan om hun huwelijk te laten werken, maar dat ze te veel van elkaar verschillen om bij elkaar te blijven. Sprake van ruzie is er absoluut niet en de twee willen, ook in het belang van hun dochtertje Coco, er álles aan doen om er samen goed uit te komen. ‘Ik weet dat ik ook deze keer, samen met Coco’s bijzondere vader, in staat zal zijn om haar, net als Sammie, alle liefde, veiligheid en de betrouwbare basis te geven, die ze nodig heeft om op te groeien tot de mooie vrouw die nu al in haar huist’, aldus Katja.

Freek bleef de afgelopen dagen stil, maar komt vandaag met een lang bericht. Daarin blikt hij terug op de periode waarin het fout ging, maar omschrijft hij ook liefdevol hoe zijn jaren met Katja waren. ‘Lieve Katja, je bent oprecht een van de meest bijzondere personen die ik ooit heb mogen ontmoeten. Jarenlang heb ik het mooiste van al jouw goede karaktereigenschappen naar boven gehaald en jij hebt dit andersom ook bij mij gedaan. Het doet pijn dat me dit aan het einde van onze relatie niet meer lukte, want je verdient iemand die dat te allen tijde doet’, begint Van Noortwijk zijn epistel.

De chef-kok wil Katja bedanken voor ‘alle fantastische ervaringen en avonturen’ die ze hebben mogen meemaken. ‘Je hebt me meegenomen naar zoveel bijzondere plekken die ik zonder jou waarschijnlijk nooit had gezien. Ik heb jou meegenomen naar de mooiste restaurants, die jij zonder mij wellicht nooit zou hebben bezocht, maar je was nogal leuk gezelschap om mijn passie daarvoor mee te delen. We hebben zoveel geweldige feestjes gevierd, met zijn tweeën en alle te gekke mensen om ons heen. Het hoogtepunt hiervan was voor mij ons grote liefdesfeest’, blikt hij terug op hun huwelijk.

Verdriet en gemis

Volgens Freek leerde Katja hem bovendien ‘zoveel dingen’, over zichzelf, over haar en hun gezin en vrienden. ‘Dat het goed is om dingen te bevragen vanuit twijfel, omdat zelfingenomen stelligheid je niet verder brengt in het leven. Jouw oneindige nieuwsgierigheid heeft me laten zien dat er in het leven nog zoveel te ontdekken is op het gebied van kunst, cultuur, geschiedenis, wetenschap en nog veel meer.’

Het doet Freek goed dat Katja een familie heeft die altijd voor haar klaarstaat, vooral in een moeilijke tijd als deze. Maar, stelt Freek, ‘ik weet dat wij in een andere hoedanigheid, als die van liefdevolle ouders, een betere relatie zullen hebben. Onze moderne familiesamenstelling zal nog wat complexer worden, maar we gaan dit zo harmonieus en goed mogelijk doen.’ Hij hoopt een voorbeeld te kunnen zijn voor stellen die wél met ruzie uit elkaar gaan.

‘Gevoelens van verdriet en gemis wisselen zich af met die van lichtheid en harmonie’, vervolgt Freek. Hij zou nog veel meer kunnen schrijven over zijn tijd met Katja, maar zou dan niet weten 'waar te eindigen’. ‘Ik hou van je en ben blij dat we door onze lieve Coco - het allermooiste geschenk wat je me gegeven hebt - voor altijd in elkaars leven zullen zijn!’ sluit Freek het bericht af.

Reactie

Katja zelf reageert ook op het emotionele verhaal van haar ex-partner. Woorden heeft ze daar niet voor nodig; ze plaatst meerdere hartjes en een huilende emoticon onder het bericht.

Schuurman leerde de veertien jaar jongere chef-kok Van Noortwijk kennen in zijn restaurant Guts & Glory. Ze trouwden in de zomer van 2019 in een recreatiepark in de Noordoostpolder. In augustus 2020 verwelkomden de twee dochter Coco Loulou.

