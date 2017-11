Freek gaat weer helemaal los in de jungle en Fajah's 'ochtendbillen'

Het gevoel van Olcay

Olcay Gulsen is gematigd tevreden met haar gezondheidsproject. De onderneemster staat regelmatig op de weegschaal met de hoop dat er iets vanaf is gegaan. Het resultaat van vandaag: ,,Niets eraf, maar ook niets erbij. Still going strong!''

Ik had al zo’n gevoel...niets eraf, maar ook niets erbij 💪🏼 still going strong! @weightwatchersnld #healthynewme Een foto die is geplaatst door Olcay Gulsen (@superolcay) op 13 Nov 2017 om 4:15 PST

Freek rent zich rot

Freek Vonk-fans opgelet: de televisiebioloog komt met nieuwe beelden van zijn populaire show Freeks Wilde Wereld. Freek rent als vanouds als een bezetene door de jungle op zoek naar de wilde beesten. ,,Holy moly!''

Vanaf vanavond iedere dag om 17:45 op Zapp/VPRO, een nieuwe aflevering van Freeks Wilde Wereld!! 😎😎 Laterrr, Freek Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 13 Nov 2017 om 6:00 PST

Dafne 'sprint' achteruit

Atlete en meervoudig sprintkampioen Dafne Schippers deed vandaag tijdens een trainingskamp op het Canarische eiland Tenerife een opvallende oefening: achteruit kruipen.

Monday morning. New week new excercises 😅👌☀️ #Tenerife #trainingcamp #motivationmonday Een foto die is geplaatst door Dafne Schippers (@dafne_schippers) op 13 Nov 2017 om 4:32 PST

Vergadermoment in kerstsfeer

De cast van de Kerstmisshows, op 23 en 24 december in de Ziggo Dome, heeft zich volgens producent Maurice Wijnen vandaag alvast verdiept in het script. De deelnemers, onder anderen Yolanthe, Carlo Boszhard, Danny de Munk en Glennis Grace, vergaderden langdurig over de al uitgestippelde verhaallijn.

Vandaag de scriptlezing met de #cast en #creatives van @thechristmasshow! #rtlliveentertainment @livelane_nl. @ziggodome #kerst #christmasshownl Een foto die is geplaatst door null (@) op 13 Nov 2017 om 3:16 PST

Romy gefeliciteerd door moeder Antje

Romy Monteiro heeft vandaag een bijzonder cadeau gekregen voor haar 25ste verjaardag. Haar moeder Antje dook de studio in om een liedje voor haar op te nemen. ,,Het mooiste cadeau ooit'', vindt de jarige.

Zimra houdt het klein

Voormalig Playboymodel Zimra Geurts lanceert over drie dagen haar eerste eigen lingerielijn, maar dat doet de 26-jarige beauty in geen geval met een dampend feest. Ze blondine houdt het liever bescheiden, omdat ze nog steeds last heeft van de nasleep van een burn out. ,,Dus alleen cupcakes en ballonnen'', excuseert ze zich.

Mayday als host

Diva Mayday, één van de bekendste travestieten van ons land, heeft op Gran Canaria de gaypride van Maspolomas gepresenteerd. ,,Ik was host op het hoofdpodium'', jubelt Robin: de echte naam van de flamboyante verschijning.

Babykamerstress voor Saar

Actrice-presentatrice Saar Koningsberger (30) maakte onlangs bekend na 2,5 jaar proberen eindelijk zwanger te zijn van haar eerste kindje. Momenteel is ze druk bezig met het inrichten van een babykamer, maar dat is kennelijk een stressvolle bezigheid. Knopen doorhakken over behang en gordijnen blijkt stukken lastiger dan Saar dacht.

Babykamer stress.. Een foto die is geplaatst door Saar Koningsberger (@saarkoningsberger) op 12 Nov 2017 om 22:28 PST

Geluksvogel Roxeanne

Roxeanne Hazes blijft het bijna dagelijks en voor sommigen tot vervelens toe herhalen. Ze voelt zich een enorme geluksvogel met haar nieuwe vriend Erik Zwennes die bij haar platenmaatschappij Topnotch werkt. Zwennes vroeg de zangeres recent ten huwelijk en natuurlijk zei de dochter van André volmondig ja.

Mijn allerbeste vriend en de beste verloofde on earth! Jeetjemineetje, wat ben je leuk. Blij dat je er bent. 🦁❤🐻🤗😍 Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 12 Nov 2017 om 15:41 PST

Johnny's kadootje

Johnny de Mol voelt zich een enorme geluksvogel, omdat hij voor allerlei tv-programma's de hele wereld over reist. De presentator is nu weer te vinden op de grens van Brazilie, Argentinië en Paraguay. ,,Een kadootje'', stelt Johnny bij een foto waarop te zien is hoe hij uitkijkt over een modderige rivier.

Op de grens van Brazilie, Argentinie en Paraguay . Dat reizen is toch ‘n kadootje!! 🎁😀🎈✌🏻❤️ #travelingtheworld #celebratelife #altijdpret #bofkont #reisvanjeleven #bucketlist #zuidamerika Een foto die is geplaatst door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 13 Nov 2017 om 0:35 PST

Art Rooijakkers komt niet meer bij van een strip over Fokke en Sukke-tekenaar Jean-Marc van Tol die meedoet aan het nieuwe seizoen van Wie is de mol? De stripfiguren worden meestal met een blote piemel getekend, maar vorige week hadden ze in het kader van #metoo-discussie over onder meer seksuele intimidatie voor de eerste keer in 25 jaar opeens broekjes aan.

#metoo Een foto die is geplaatst door Art rooijakkers (@deechteartrooijakkers) op 12 Nov 2017 om 23:45 PST

Tatjana even terug naar verleden

Tatjana Simic (54) blikt zwijmelend terug op de tijd dat ze jaarlijks te zien was als vamp op jaarkalenders. 'Kees' uit Flodder doet tegenwoordig geen modellenwerk meer. Ze woont met haar schatrijke vriend Lex afwisselend in Monaco en op Hawaii.

Photo ; @toonen.wientjens.photography Een foto die is geplaatst door null (@tatjanasimic_official_account) op 12 Nov 2017 om 23:56 PST

Isa kijkt omhoog

Isa Hoes was vanmorgen even sprakeloos vanwege het fraaie licht boven haar woonplaats Amsterdam. Ze raadt iedereen aan toch vooral even naar boven te kijken. ,,Want dan zie je zo veel moois.''

Als je echt even de tijd neemt om (naar boven/ buiten) te kijken zie je zo veel moois...#goodmorning #haveaniceday #nostress #relax #enjoymoment #❤️ Een foto die is geplaatst door Isa Hoes (@isahoes) op 12 Nov 2017 om 23:35 PST

Bult is pijnvrij

Zangeres Marga Bult (61), die begin november na een VVD-bijeenkomst in een Amsterdams appartement bij een val van de trap haar linkerbeen op drie plaatsen brak, is volgens eigen zeggen weer volledig vrij van pijn. De Rechtop in de wind-vocaliste zit voorlopig nog wel in een rolstoel.

Op naar 'n nieuwe week....in de rolstoel, maar geen centje pijn meer! #Happy. Een foto die is geplaatst door null (@margabult) op 13 Nov 2017 om 1:29 PST

Ben voelt zich al drie jaar happy

Ben Saunders en zijn verloofde Janita benadrukken vandaag dat ze op de kop af drie jaar stevige verkering hebben. Saunders won ooit het eerste seizoen van The Voice of Holland, maar zijn carrière kwam nooit echt van de grond. Tegenwoordig komt hij eigenlijk alleen nog in het nieuws met vechtpartijtjes, nieuwe tatoeages en zijn liefdesleven. Ben zou tussen alle bedrijven door bezig zijn met het opnemen van nieuwe nummers.

3 years today ❤ @_gipsyj_ i love you more thans words van say ❤ onze liefde die is puur - blijf bij mij in de buurt - jij bent zo bijzonder - kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou ❤ #sexylady #sweetmama ❤ you Een foto die is geplaatst door Ben Saunders (@bensaundersmusic) op 12 Nov 2017 om 23:58 PST

Fajah's ochtendbillen

Killerbodyfanate Fajah Lourens trakteert haar volgers vandaag op een hete selfie die ze vermoedelijk maakte in de spiegel van een garderobekast. Te zien: Fajah in een zwart lingeriesetje met daarbij de korte tekst 'Morningbum', oftewel ochtendbillen.

Morning bum 😜 Een foto die is geplaatst door MKBM Faya (@mykillerbodymotivation) op 12 Nov 2017 om 23:03 PST

Anouk was ooit een bijzettafel

Oud-topmodel en tegenwoordig presentatrice Anouk Smulders staat vandaag stil bij de alweer twaalfde verjaardag van haar zoon Max. Dat doet ze met een foto waarop ze te zien is tijdens de zwangerschap van haar eerste kind. Volgens Anouk, die samen met paparazzifotograaf Edwin ook nog een dochter op de wereld zette, had ze destijds een zogenoemde bijzettafelbuik waarop makkelijk een kopje bleef staan.

12 jaar geleden #tb #bijzettafel #kopjeerop #kannietgelovendathijbijna12is Een foto die is geplaatst door Anouk Smulders (@anoukmsmulders) op 13 Nov 2017 om 1:18 PST

Eva's begin van de dag

Actrice Eva van de Wijdeven begon vandaag met een loodzware workout in de sportschool. Haar personal trainer zette haar zo te zien behoorlijk aan het werk.

Morning vibes @raoulleysner #sportbrigade#deadlift#sportsworld#spierpijnenbedankt#mindset#fitgirls#personaltraining Een foto die is geplaatst door Eva van de Wijdeven (@evavandewijdeven) op 13 Nov 2017 om 1:12 PST

Tanja overleeft training

Ook actrice Tanja Jess was vanmorgen in een sportschool te vinden. Beelden van haar gezwoeg deelt ze helaas niet. Wel een foto van hoe vrolijk ze er na afloop uitzag.

Workout zit er op. Back to work #clubpellikaan #daily #workout #stayfit Een foto die is geplaatst door Tanja Jess (@tanjajess) op 13 Nov 2017 om 1:05 PST

Carlo scheert baard af

Carlo Boszhard liep de afgelopen tijd rond met prominente kinbeharing, maar de presentator heeft toch maar besloten zijn hipsterbaardje te millimeteren. Waarom Carlo toch maar weer de tondeuse pakte is onbekend. Zijn vriend Herald heeft nog wel een baard.