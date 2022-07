Freek gaat los met champagne Kim en Jaap komen amper toe aan rust in vakantie

Ferry Doedens terug in musicals: eerst Rocky Horror Show, daarna Stayin’ Alive Disco Fever

Ferry Doedens (32) gaat weer in musicals spelen. Hij vervangt komende week eerst Yoran de Bont in Rocky Horror Show in het Amsterdamse DeLaMar Theater en gaat volgend jaar de theaters in met de show Stayin’ Alive Disco Fever.

