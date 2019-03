Freek de Jonge ervoer veel steun na stunt op Boekenbal

,,Er zit hier een groep mensen bij elkaar die heel erg gekwetst is door wat de leider van de grootste partij heeft gezegd over dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten de oorzaak zijn van alle ellende. Daar hadden we vanavond eventjes acht op moeten slaan”, verklaarde Freek zijn actie tegenover het ANP. ,,Het gaat om de sfeer die Baudet heeft gecreëerd. Het is herkenbare taal uit een periode waaraan we liever niet worden herinnerd.” Op beelden is te zien en te horen dat Freeks geschreeuw in eerste instantie op applaus kon rekenen bij een deel van het publiek. Door de reuring ging daarna wel een groot deel van zijn woorden verloren.

Gênant

Op Twitter kan Freek op heel wat minder steun rekenen en wordt er vooral venijnig en lacherig gereageerd. Volkskrant-columnist Arthur van Amerongen: ‘En dan mag je nog blij zijn dat de demente clown Freek de Jonge niet in zijn blote reet rond huppelde.’ Muzikante Aafke Romijn noemt de actie ‘gênant in het kwadraat.’ Ook Boulevard-presentator Luuk Ikink heeft het over ‘gênant’.



Telegraaf-chef Kamran Ullah: ‘Als ik Freek de Jonge zie of hoor dan ben ik voorstander van een lagere AOW-leeftijd voor cabaretiers en een verbod om daarna nog in het openbaar op te treden.’ En Jan Roos: ‘Freek de Jonge was in de jaren ‘30 nog grappig.’



Andere Twitteraars vinden dat Freek de Jonge tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. ‘Wat maakt deze man zichzelf belachelijk’, zo klinkt het. Een ander zegt: ‘Geniaal.. eindelijk weer eens smakelijk gelachen om deze, met recht, super gekke komediant.’