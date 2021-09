Freek Bartels en Jonathan Demoor speelden al geliefden en zwagers, nu zijn ze Britse prinsen

665.000 kijkers voor Boerderij van Dorst: ‘Beetje weggebla­zen’

9 september Zelfvoorzienend leven, dat is wat Raven van Dorst voor elkaar wil krijgen in het nieuwe NPO-programma Boerderij Van Dorst. Het doel van de presentator blijkt in trek te zijn bij televisiekijkend Nederland: 665.000 kijkers mensen stemden af op Boerderij van Dorst en daarmee staat het programma op de zesde plek in de lijst van best bekeken programma’s.