Frederik Brom en Soy Kroon samen in tweede deel Zwaar Verliefd

VIDEO Chantal stort in na Married at First Sight-honeymoon: ‘Wat een strafkamp’

11:27 Married at First Sight-koppel Henk en Chantal heeft geen afscheid van elkaar genomen na hun huwelijksreis naar Turkije. Nadat daar de liefdesbubbel uiteenspatte, was de spanning op Schiphol om te snijden. 1 miljoen mensen zagen gisteren op RTL4 hoe de Haagse Chantal de trip ‘een strafkamp’ noemde.