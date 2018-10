Freddie Mercury-tribute komt naar Nederland

Lijstjes Tien jaar Spotify: Shape of You van Ed Sheeran meest gestreamd

9:29 Shape of You van Ed Sheeran is het meest gestreamde lied tot nu toe op muziekservice Spotify. Daarna volgen One Dance van rapper Drake en Closer van The Chainsmokers. Dat blijkt uit een ranglijst die Spotify vandaag heeft vrijgegeven om zijn tiende verjaardag te vieren.