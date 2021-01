Fred van Leer snackt in joggingpak en Humberto verrast met afrokapsel

Victor Reinier over opnames Flikken Maastricht in coronatijd: ‘De antistof­fen spuiten mijn oren uit’

8 januari Al meer dan 150 afleveringen kruipt Victor Reinier in de huid van rechercheur Floris Wolfs. Vanavond gaat het vijftiende seizoen van Flikken Maastricht van start op NPO 1. Over het succes van de langstlopende Nederlandse dramaserie. ,,Alles klopt, het zit in elkaar als een Zwitsers uurwerk.”