Fred van Leer smijt roddelblad weg: ‘Ik ga mezelf verdrinken in lieve momenten’

Het moet voor de stylist een rare gewaarwording zijn geweest, toen de Privé met een interview met Van Leer op de proppen kwam. Naar eigen zeggen is dat interview er nooit geweest, zo liet de Rotterdammer na het verschijnen van het artikel weten. ‘Ik heb aan niemand een interview gegeven, dus ook niet aan de Privé of Telegraaf.’



Vanochtend uitte Van Leer wederom zijn ongenoegen over het tijdschrift. In zijn Instagram Story gooit hij het blad in de hoek van zijn kamer. ,,En dan nog zijn er van die blaadjes, die ik zelf ook wel eens lees hoor...”, begint de stylist. ,,Dan staat er in een blaadje: ‘hij is nog altijd het ongelukkige, eenzame jongetje uit Alblasserdam’. En dat zegt dan een insider. Lieve mensen, dit soort blaadjes...”, klinkt het gefrustreerd.



Van Leer laat zich echter niet uit het veld slaan en stelt zijn volgers gerust ‘niet in het werk te verdrinken’. ,,Ik ga mezelf wel verdrinken in leuke, lieve, leerzame momenten.”