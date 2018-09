Fred van Leer neemt rust na ziekenhuisopname

Inmiddels gaat het weer goed met Van Leer, meldt zijn manager. ,,Hij is nu thuis en neemt tijd en rust." Wat er precies aan de hand was met de 41-jarige stylist en tv-presentator blijft een privékwestie.

Fred van Leer moest zaterdag verstek laten gaan bij de de modepresentatie van Pretty4You in Etten-Leur. Hij zou volgens organisator Dyon Hagenaars van DCmodels in het ziekenhuis liggen. ,,Ik weet er het fijne ook niet vanaf. Wij zijn ook verrast." Bij de modeshow in Etten-Leur werd hij vervangen door make-up artiest en kapper Mari van der Ven.

Van Leer heeft last van oorsuizen en belandde bij de opnames van de Gevaarlijkste Wegen van de Wereld daardoor ook al eens in het ziekenhuis. Toen waren de knallen van een vuurwerkshow zo hard, dat de stylist een black-out kreeg. ,,Die knallen waren zo extreem hard dat ik ben flauwgevallen", zei hij toen .

Ook kampte Fred de afgelopen jaren met een burn-out. Inmiddels gaat het op dat vlak weer een stuk beter met hem. Van Leer is op TLC te zien als presentator van Say Yes to the Dress Benelux.