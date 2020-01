Fred van Leer na zes weken weer op de planken

Van Leer (43) werd in november opgenomen in het ziekenhuis nadat hij al dagen kampte met pijn. Na een eerste verkeerde diagnose en daaropvolgende onderzoeken werd duidelijk dat de Rotterdammer een infectie in zijn schouder had. Hij moest onder het mes en zat na zijn operatie 24 uur per dag aan een infuus gebonden.



Inmiddels is Van Leer weer opgeknapt. Het gaat zelfs zo goed, dat hij morgen weer op de planken in Leiden staat. ‘Ik kan jullie niet vertellen hoe blij ik ben! Ik voel me sterk en fit... ik ben nog lang niet waar ik moet zijn maar dat gaat goedkomen', aldus de stylist, die 'helemaal klaar is’ voor zijn show in Leiden.



Van Leer staat met zijn show tot en met mei 2020 op de bühne. In zijn voorstellingen geeft hij dames tips en tricks op stijlgebied.