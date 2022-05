Fred Savage ontslagen bij reboot The Wonder Years na wangedrag

Savage werd als tiener bekend door zijn rol in de originele The Wonder Years , die van 1988 tot 1993 te zien was. Hij speelde toen de hoofdrol van Kevin Arnold.

Het is niet de eerste keer dat Savage wordt beschuldigd van wangedrag. In 2018 stelde actrice Alley Mills, die de moeder van Kevin Arnold speelde in The Wonder Years, dat de serie zou zijn stopgezet vanwege een aanklacht van seksuele intimidatie tegen de toen 16-jarige Savage. Later werd hij ook door een crewlid van de serie The Grinder aangeklaagd. De acteur zou haar onder meer hebben aangevallen op de set.