Fred lekt pikante foto en Ruud verveelt zich op ‘koele woensdag’

Prinsessen krijgen cursus tompouce bakken en gaan stofzuiger­ra­cen op Koningsdag

20 april De koninklijke familie staat over een week in Eindhoven op Koningsdag een hightech, maar ook nostalgisch programma te wachten. Een groot deel hiervan wordt afgewerkt op de High Tech Campus en is voor publiek volledig vanuit huis te volgen.