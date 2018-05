'Fraude gepleegd met streams van Beyoncé en Kanye West '

The Life Of Pablo was in 2016 zes weken lang exclusief te beluisteren via Tidal en het platform is nog steeds de enige plek waar Lemonade te horen is. Volgens de officiële cijfers is het album van West in de eerste 10 dagen 250 miljoen keer beluisterd, terwijl het destijds maar drie miljoen abonnees had. Dat betekent dat het album toen door elk lid gemiddeld acht keer per dag moet zijn beluisterd. Lemonade noteerde zelfs 306 miljoen streams in de eerste vijftien dagen.



Volgens de onderzoekers zijn de cijfers van beide albums gemanipuleerd. Daarvoor zou met de gegevens van meer dan een miljoen gebruikers zijn geknoeid. De krant confronteerde daar ook gebruikers mee. Zo zou een abonnee Lemonade 180 keer beluisterd hebben in 24 uur tijd. ,,Nee, dat kan niet waar zijn", aldus de luisteraar.



Tidal is in handen van rapper JAY-Z, de man van Beyoncé. Hij is ook bevriend met Kanye West. Tidal wilde niet reageren op de bevindingen. Woordvoerders van Beyoncé, Kanye West en platenmaatschappijen Sony en Universal hebben nog niet gereageerd.