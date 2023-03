Franse sterauteur slaagt er via rechter niet in Nederlandse ‘pornofilm’ te verbieden

Sophie Straat wil de nieuwe Zangeres zonder naam worden: 'Ze sprak me heel erg aan’

Ze was pas vier jaar toen Mary Servaes overleed, toch heeft de Zangeres zonder naam grote invloed gehad op Sophie Straat. Vandaag verschijnt haar debuutalbum, Smartlap is niet dood. Ze is 28 jaar, protestzangeres en vertolkt - in haar eigen woorden - principiële smartlappen.