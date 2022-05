Franse humor, maar dan op zijn Engels in Ten Percent

RecensieIn onze playlist maken we je wegwijs in het actuele aanbod van on demand-films, series, albums en podcasts. Wat moet je (niet) gezien of geluisterd hebben en waarom? Vandaag de komische serie Ten Percent .

Een van de beste recente komische televisieseries van Europese makelij is zonder twijfel Dix Pour Cent, waarin Franse filmsterren zichzelf spelen en op de hak nemen.

Ten Percent Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Ster beoordeling ★ Komische serie (Amazon Prime Video)



Dat is op zich al vermakelijk, maar de kijker kreeg ook een inkijkje hoe divagedrag in goede banen geleid moest worden door de agenten van de sterren, een combinatie van belangenbehartigers en babysitters. Zij waren met hun onmogelijke klanten de echte sterren van Dix Pour Cent. De serie werd een hit op Netflix en de formule bleek goud waard.

Diverse remakes in andere landen, plus een speelfilm met de oorspronkelijke cast, staan op stapel. De eerste bewerking die voor Nederland beschikbaar is, komt uit Engeland, weinig origineel getiteld Ten Percent, die gek genoeg bij een van de concurrenten van Netflix, Amazon Prime Video, is te zien.

Wie beide series naast elkaar legt, heeft het gevoel naar een blauwdruk van de oorspronkelijke Franse serie te kijken. Parijs is vervangen door Londen, maar de bezetting van het agentenbureau, dat nu Nightingale Hart heet, is exact hetzelfde, zelfs de mimiek van de hoofdrolspelers in bepaalde scènes lijkt te zijn gekopieerd.

Ook in de Engelse variant draait het om een buitenechtelijke dochter van de eigenaar die stage gaat lopen op het kantoor van haar vader. Verder bestaat het team uit een receptioniste met acteerambities, een oudere dame met hondje en een ervaren rot in het vak, evenals de twee topagenten – de eigenaar en zijn lesbische collega – die elkaar voortdurend de loef proberen af te steken. Ook de lieve kantoornicht is niet vergeten.

Wie Dix Pour Cent heeft gezien krijgt gaandeweg het gevoel naar een herhalingsoefening te kijken, omdat hetzelfde plot wordt gevolgd, maar toch zijn er subtiele verschillen omdat de Engelse filmwereld toch iets anders in elkaar steekt dan de Franse. Er wordt meer gedronken om maar eens wat te noemen.

Want ook in Ten Percent nemen de Britse sterren die zichzelf spelen zichzelf niet al te serieus. Zoals Kelly MacDonald, de actrice die in aanmerking lijkt te komen voor een grote actiefilm totdat de filmmaatschappij besluit dat zij eigenlijk te oud is voor deze rol. Ga dat als agent maar eens uitleggen zonder de ster in kwestie met een minderwaardigheidscomplex op te zadelen. Een subtiele hint naar een botoxbehandeling kan vanzelfsprekend verkeerd worden opgevat.

List en bedrog

Een van de bekendste sterren duikt in de tweede aflevering op, Helena Bonham Carter, bekend uit talloze kostuumdrama’s. Zij komt in aanmerking voor een rol waarvoor ook een van haar beste vriendinnen is benaderd. Aangezien zij beiden bij Nightingale Hart staan ingeschreven, levert dat veel list en bedrog op bij de agenten.

Is Ten Percent net zo leuk als Dix Pour Cent? Het origineel verdient de voorkeur, vooral omdat daarin grotere namen voorkwamen (zoals Monica Bellucci, Fanny Ardant en Sigourney Weaver), maar toch heeft de Britse variant ook zijn eigen charme.

