Frans Klein uitgeroepen tot Omroepman van het jaar

Miley Cyrus doet pikante shoot met Rolling Stone: ‘Kunnen de kranten er over schrijven’

5 december Dat Miley Cyrus niet bepaald een preuts type is, is al langer duidelijk. Maar in een shoot met Rolling Stone is de 28-jarige zangeres weer een stapje verder gegaan. De Amerikaanse ster pronkt halfnaakt op de cover van het muziekblad. ‘Vroeger zeiden ze: waarom leidt je iedereen af door in je blootje met je kont te staan schudden terwijl je zo getalenteerd bent.’