‘Frans Klein maakte huilend bekend dat hij tijdelijk zijn werk bij de NPO neerlegt’

Donny Roelvink neigt naar islam na ongeluk met Hummer: ‘Oma waakte over mij’

Model en influencer Donny Roelvink is zich, net als zijn broer Dave, steeds meer aan het interesseren in de islam. Het ongeluk van Donny eerder dit jaar, toen hij werd overreden door een Hummer, heeft bijgedragen aan het gevoel dat er ‘een hoger iets’ moet zijn. Dat vertelt de 24-jarige zoon van Dries Roelvink uitgebreid in gesprek met FunX-dj Fernando Halman in zijn YouTube-serie RealTalks.

21 november