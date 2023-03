Frans Bauer in gesprek over realitysoap

Frans en Mariska Bauer stalen in 2003 de harten van de Nederlandse televisiekijkers met een van de eerste reallifesoaps op de Nederlandse televisie bij de TROS. De Bauers, zoals het programma heette, won een jaar later een Televizierring. De soap kreeg een vervolg in 2006-2007 toen de camera’s Bauer volgden richting een reeks concerten, maar die vertraging opliepen vanwege een poliep op de stembanden.



Namens AvroTros maakten de Bauers reisreportages in Amerika en China, waarna ze na hun overstap naar RTL (2019) ook Argentinië aandeden. AvroTros gaat de reallifesoap van de Bauers waarschijnlijk uitzenden. De omroep kan op dit moment alleen zeggen dat ‘het in gesprek is met Frans Bauer over diverse programma’s’.