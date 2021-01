Frankrijk wil gooi doen naar Songfestivalwinst met chanson in stijl van Édith Piaf

Voilà is een klassiek theatraal chanson, dat past in de traditie van het land. En het land dat was enthousiast. De finale was opgebouwd in twee ronden. Eerst mochten alle deelnemers hun bijdrage ten gehore brengen. In de tweede ronde gingen de zeven favorieten van het publiek door en een deelnemer die door de jury was toegevoegd. Daarna mochten zowel de jury als het publiek punten geven.

Songfestivalhunk

Eigenlijk zou Songfestivalhunk Tom Leeb Frankrijk in 2020 vertegenwoordigen. Toen hij als inzending bekendgemaakt werd, werd er al meteen geroepen dat hij douze points kreeg voor zijn looks. Het festival ging toen echter niet door vanwege de coronacrisis. Leeb mocht dit jaar meedoen, maar bedankte voor de eer. Zijn drukke agenda zou de herkansing in de weg staan, liet hij al in de zomer van het vorig jaar weten.

Duncan Laurence, de Nederlandse winnaar het liedjesspektakel in 2019 zat in de jury. Daarin was ook een plekje voor Marie Myriam. Zij won in 1977 het songfestival voor Frankrijk. Het mode-icoon Jean-Paul Gaultier was ook als jurylid ingehuurd. Duncan gaf zijn twaalf punten overigens aan LMX, een zangeres die een nummer met urban-invloeden ten gehore bracht.

De finale van het Eurovisie Songfestival is op zaterdag 22 mei in Rotterdam.

Volledig scherm Babara Pravi. © Direct2