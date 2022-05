Frank van der Lende en Eva Koreman moeten stoppen met middagshow

,,Helaas moeten we stoppen met de middagshow van de leiding. Wat een trip en dank voor het luisteren en alle gezelligheid. Kusjes op je oren!”, staat in de tweet.



Fans van de show reageren teleurgesteld. ,,Nee...”, is de reactie van een van zijn volgers. Anderen geven aan de show erg te zullen missen. ,,Huh? Stoppen? Dat is echt zo ontzettend jammer, ik was juist zo blij met jullie oprechte blijheid!”

,,Het zit zo in m’n hart, dit station”, zegt Van der Lende donderdagmiddag in de uitzending. Hij geeft ook aan enigszins ‘pissig’ te zijn. Koreman zegt dat ze een tijd ‘heel boos en gefrustreerd’ is geweest.

Laatste uitzending

Op 23 juni is de laatste uitzending van de twee te horen. Van der Lende gaat daarna met vaderschapsverlof en Koreman vult vanaf dat moment de show in haar eentje. Een definitieve einddatum van het programma is nog niet bekend. Van der Lende en Koreman maken sinds 1 april 2020 samen het programma Welkom bij de club! Ze blijven allebei wel bij de radiozender werken, maar het is nog niet duidelijk op welke plek.

In een reactie laat een woordvoerder van 3FM weten Frank van der Lende en Eva Koreman ‘dankbaar te zijn voor hun creativiteit, inzet en enthousiasme de afgelopen twee jaar’. Ook laat de zender weten dat het ‘een keuze is geweest van de omroep’. 3FM gaat binnenkort in gesprek met verscheidene omroepen over de toekomstige invulling van de middagshow.

