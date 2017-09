Frank Masmeijer: SBS klopt documentaire op

,,Hij heeft het allemaal enorm opgeklopt", zei Masmeijer in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. ,,We zijn een aantal keren bij elkaar geweest en hebben een paar locaties bezocht. En Thijs probeert op zijn manier een zo sensationeel mogelijk programma te maken." Zeeman liet in verschillende interviews weten dat zijn documentaire, die maandag en dinsdag wordt uitgezonden, niet gunstig is voor Masmeijer. Volgens de misdaadjournalist geeft de voormalig showmaster geen duidelijk antwoord op zijn vragen en is de kans groot dat Masmeijer woensdag veroordeeld wordt. Dan hoort hij de uitspraak, het Openbaar Ministerie eiste zeven jaar cel tegen de oud-presentator.

Onduidelijk

,,Ik heb ook een beetje het idee dat hij hoopt dat dit zijn televisiedoorbraak wordt of zo", zei Masmeijer ook over Zeeman. ,,Maar daar heb ik ook op kunnen pareren. Hij heeft het politiedossier voor een gedeelte ingezien, daar staan allerlei onduidelijkheden in en hij maakt daar dan zijn verhaal van. Vooral op zoek naar sensatie dus."



Masmeijer vreest niet dat de SBS-documentaire zijn zaak schaadt. ,,De rechtbank heeft de feiten en richt zich daar op. Het is niet zo dat als Thijs dingen probeert te vinden dat de rechter zich daar op baseert. Wel blijft dit hangen in de publieke opinie. En dat is altijd heel vervelend natuurlijk."



Zorgen over de uitspraak lijkt Masmeijer zich ook niet te maken. Volgens hem 'valt er niets te bekennen' in de zaak. De voormalig showmaster zegt nog altijd onschuldig te zijn. Dat hij in een interview bekend zou hebben, is volgens Masmeijer niet waar. ,,Dat is een misverstand."