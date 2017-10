Frank Masmeijer in hoger beroep: 'Ik heb niet zo lekker geslapen'

Hoewel de rechter hem onmiddellijk wilde laten opsluiten, hoeft hij zich pas maandag te melden bij het gerechtshof in Antwerpen. Als hij dan beroep aantekent, kan Masmeijer dat in vrijheid afwachten. De straf is een jaar hoger dan de eis van zeven jaar. Met aftrek van zijn voorarrest van tien maanden zou hij nog twee jaar moeten zitten. Een flinke tegenvaller voor Masmeijer die zegt ‘enorm geschrokken te zijn’. ,,Hier hadden we nooit rekening mee gehouden. Nee, ik heb niet zo lekker geslapen vannacht”, laat hij weten. ,,Er komt van alles op je af.” De rechters zijn niet mals in hun oordeel: ,,Masmeijer zorgde voor een bestelwagen en valse documenten om het pallet bananen af te halen. Zijn telefoon is herhaaldelijk in de buurt van de bewuste fruitterminal in de haven. Hij belt met de gsm van zijn vrouw Sandra naar de fruitterminal van BNFW over het ophalen van de bananen en zoekt op zijn laptop naar gegevens over de bananenboten van de firma Dole. Hij regelt ook vergaderingen met zijn neef en andere handlangers. De betrokkenheid van Masmeijer bij de drugssmokkel is bewezen.”

Vermoedens

Masmeijer is furieus. ,,Ik heb begrepen dat mijn handtekening onder een bestelbon staat. Klopt niet. Dat ik een busje zou hebben geregeld. Héb ik niet gedaan. Alles is op basis van vermoedens. Ze moeten toch een keer met bewijzen komen?”



Volgens het vonnis ‘liep Masmeijer al een hele reeks veroordelingen door de politierechtbank op’. ,,Dat wijst op een absolute lak aan regels. Hij verklaart niet het nut in te zien van werk te zoeken”, aldus de rechter.



De oud-presentator die herhaaldelijk aangegeven heeft best terug in de televisiewereld te willen, startte de voorbije weken een ongekend mediaoffensief. In kranten, tijdschriften en op televisie deed Masmeijer zijn verhaal, dat ook nog in een boek én documentaire was te zien. ,,Ik heb daar geen spijt van, want dat verhaal kent de rechtbank ook, maar als ik dan zie wat er verder over mij wordt geschreven… Dan ben ik door de pers gewoon neergesabeld. Ik lees van de week dat ik al zes jaar in de drugs zou zitten. Wat een onzin. Ik kan er toch niets aan doen dat er zo achterlijk over mij geschreven wordt?”