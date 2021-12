Frank Heinen haalt hoogste dagscore ooit bij De slimste mens

Heinen, die gisteren debuteerde en meteen dagwinnaar werd (444), kreeg vanavond een enorm applaus van het publiek in de studio. Zijn record past in dit winterseizoen, waarin al twee kandidaten de top tien aller tijden binnenkwamen.

Klasse apart

Heinen was vanavond echter een klasse apart. Op vrijwel alle vragen had hij een passend antwoord. Wie Het Mooiste meisje van de klas presenteert? ,,Jaap Jongbloed.” Van wie het citaat ‘Alles van waarde is weerloos’ afkomstig is? ,,Lucebert.” Welke zangeres bij de nipplegate tijdens de Super Bowl betrokken was? ,,Janet Jackson.”