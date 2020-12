Frank en Rogier vieren kerst zonder elkaar: ‘Er is te veel gebeurd’

Rogier gaat vol voor Frank: ‘Er is maar één liefde van mijn leven’

5 november Realityster Rogier Smit (46) denkt dat zijn relatie met Frank Jansen (74) toekomst heeft en is nepnieuws daarover zat. De RTL 4-ster benadrukt dat er geen nieuwe vriend in het spel is. ‘Er is maar één liefde van mijn leven en dat is Frank’, schrijft hij vanavond in zijn Instagram Stories.