Frank en Rogier mogen niet meer over relatiebreuk praten

,,Van Peter van der Vorst, onze tv-directeur, moeten we onze mond houden en ik heb beloofd dat ook te doen”, aldus de helft van het Paleis voor een Prikkie-duo vandaag in De Telegraaf. Wel laat Frank weten dat hij niet denkt dat de persoonlijke sores hun medewerking aan het nieuwe programma De Druiventros: D’r op of d’r onder hebben beïnvloed. ,,De chemie tussen ons is niet uitgewerkt. We zijn volwassen mensen en we zijn bovendien professionals. Onze problemen hebben geen weerslag op ons werk. Meer kan en mag ik er niet over zeggen. “