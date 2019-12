Frank Dane: Die klap in luistercijfers is nooit gekomen

Niet lang nadat bekend was geworden dat Frank Dane de opvolger was van radiogrootheid Edwin Evers in de ochtend van ‘s lands populairste radiostation, 538, ontmoette Dane zijn collega’s van andere stations op een feestje. In plaats van hartelijke felicitaties, kreeg hij bezorgde blikken. Dane: ,,Ik werd nog net niet gecondoleerd. Ze behandelden me als een terdoodveroordeelde, terwijl ik alleen maar dacht: wow, wat mag ik leuke dingen gaan doen!”



Wat was de gedachtegang van jouw collega’s?

,,Die vonden dat ik een veel te groot risico nam door Evers op te volgen. Wie na Messi op zijn plek gaat staan, kan alleen maar tegenvallen, zeiden ze. En: ‘Je moet niet jouw job willen hebben, maar die job ná jou.’”



Met andere woorden: je zou eerst mislukken, dan was voor jouw opvolger de druk eraf.

,,Ja precies. Vond ik wel jammer om te horen. Ik dacht: het gaat toch niet alleen maar om die luistergetalletjes. We zijn toch geen accountants met zijn allen? Het moet om het vak zelf gaan, vind ik. En het maken van een ochtendshow is het mooiste wat er is.”



,,Kijk, ik snapte heus wel dat het minder zou worden met die luistercijfers. Ik rekende op een harde klap in het eerste jaar. Daarna zou ik weer gaan opbouwen.”



Maar het is anders gelopen?

,,Die klap is niet gekomen. Mensen hebben me toch een kans gegeven. Ze zijn niet vertrokken naar de concurrentie óf ze zijn weer teruggekomen. Dat zijn de mooiste appjes van luisteraars: ‘Ik heb het na Edwin even elders geprobeerd, maar ben weer thuis.’ Natuurlijk scoor ik wat minder goed dan Edwin - ik zit op zo’n 80 à 90 procent van zijn bereik - maar we staan er beter voor dan ik had durven dromen. Ook omdat het programma al beter staat dan ik hoopte.”