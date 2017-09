Fors minder kijkers voor Hazes-soap

'Kylie Jenner (20) zwanger van eerste kind'

2:18 Realityster Kylie Jenner is zwanger, meldt People. De vader is de 25-jarige rapper Travis Scott. Jenner en Scott begonnen eerder dit jaar met daten, nadat Jenner en rapper Tyga uit elkaar waren gegaan in april. Volgens ingewijden is het halfzusje van Kim Kardashian dolblij.