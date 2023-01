Formule 1 kijken wordt duurder: Viaplay verhoogt abonnementskosten

De prijs van een jaarabonnement gaat bij Viaplay per 1 februari 2023 niet 10,49 euro per maand, maar 12,79 euro kosten. Vanaf 28 februari betaal je in plaats van 13,99 euro voor een maandabonnement 15,99 per maand. Dat melden Ziggo en KPN, die ook Viaplay-abonnementen verkopen aan hun klanten.

Het Zweedse streamingplatform dat op 1 maart in Nederland werd gelanceerd, passeerde in het derde kwartaal van vorig jaar de mijlpaal van meer dan 1 miljoen Nederlandse abonnees. Hoeveel dat er zijn nu het F1-seizoen is afgelopen, is niet bekend. De Formule 1 is behalve bij Viaplay ook te kijken via de streamingdienst F1 TV Pro. De streamingdienst die in verschillende landen veel sport aanbiedt, waaronder Formule 1, Bundesliga- en Premier League-voetbal, maar ook eigen producties maakt, zag het totale aantal abonnees toenemen tot dik 6,4 miljoen.

Viaplay zendt naast de Formule 1 de komende jaren onder meer de Engelse Premier League, de Duitse Bundesliga en PDC Darts uit. Ook heeft de Zweedse streamingdienst een groeiende collectie films, series en documentaires, waaronder Nederlandse producties, zoals MasterChef Nederland en de Nederlandse versie van Dragon’s Den.

