Fockeline Ouwerkerk schittert op rode loper 'Taal is zeg maar echt mijn ding'

Hendrik Groen best bekeken serie sinds 2011

20:49 De Omroep Max-televisieserie over het leven van de bejaarde Hendrik Groen is een gigantisch succes gebleken. Er keken per aflevering gemiddeld 2.374.000 mensen naar de twaalfdelige serie, die daarmee de best bekeken Nederlandse serie sinds 2011 is. Dit blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek.