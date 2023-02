Flowers van Miley Cyrus is ook deze week de grootste hit van ons land

Top 40Dit is het overzicht van de belangrijkste verschuivingen in de Top 40 van 4 februari. In de lijst zien we 2 binnenkomers, 11 zittenblijvers, 12 stijgers en 15 zakkers.

38 (--) TRUSTFALL- P!nk

Na Madonna en Rihanna is P!nk de derde zangeres die haar eigen Top 40 kan maken. 23 jaar geleden scoorde ze met There You Go haar eerste hit. Daarna kwam ze met Just Give Me A Reason in 2013 voor het eerst op nummer 1 en later, in 2018, groeide What About Us uit tot haar grootste succes in ons land. Op 17 februari verschijnt er een nieuw album van P!nk. Na Never Gonna Not Dance Again is Trustfall niet alleen de tweede single van dat album; het is ook de titel van haar negende studioalbum. Afgelopen week was het de Alarmschijf op Qmusic en vanaf deze week haar 40e Top 40-hit.

36 (38) IN SPANJE- Mart Hoogkamer

In Spanje, een remake van De Spaanse Zon van Bassie En Adriaan, is de derde Top 40-hit voor Mart Hoogkamer. In 2021 verraste de zanger iedereen toen Ik Ga Zwemmen de nummer 1 van Nederland werd. Hij zette namelijk het Top 40-logo op zijn rechterbeen. Boven dat logo staan nu ook de titels van zijn volgende hits: Bieber Van De Kroeg en In Spanje. Tijdens de Top 40-uitzending van afgelopen week sloot hij een nieuwe weddenschap af: als In Spanje op nummer 1 komt dan laat hij Bassie En Adriaan op zijn bil tatoeëren.

De kans dat die tattoo er snel gaat komen wordt wel klein want in de lijst van deze week klimt Mart twee plaatsen naar nummer 36.

3 ( 3) STIEKEM- Maan & Goldband

Op 19 november kwam Stiekem van Maan en Goldband voor het eerst in de top 3 en sindsdien zijn ze niet meer vertrokken van het erepodium van de lijst. 9 keer stond Stiekem op nummer 2 en dit is de derde keer op nummer 3. Met 12 weken in de top 3 staat Stiekem nu in een fraai rijtje met Nederlandstalige hits. Slechts vijf keer wist een Nederlandstalige hit langer in de top 3 te staan. Daarbij zien we trouwens nóg een hit van Maan want in 2021 stond Blijven Slapen, haar samenwerking met Snelle, 13 weken in de top 3.

1 ( 1) FLOWERS- Miley Cyrus

Ook Claude tikt er een weekje bij in de top 3… Ladada (Mon Dernier Mot) staat voor de negende week in de top 3 en deze week op nummer 2.

Flowers is ook deze week de grootste hit van ons land. En daarin staan we niet alleen want in meer dan 30 landen is de hit van Miley Cyrus de populairste track. In het Verenigd Koninkrijk, waar ze ook op nummer 1 staat, was het nummer voor talloze supermarktbezoekers een reden om eens een bosje bloemen in de kar te leggen. Daar zagen ze dat er meer dan 50% meer bloemen werden afgerekend.

