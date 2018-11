Floortje maakt het zichzelf niet makkelijk met ambassadeurs

Video Claire Foy rapt moeiteloos Rapper's Delight bij Jimmy Fallon

11:32 Jimmy Fallon zette Claire Foy gisteravond flink voor het blok in The Tonight Show. De presentator had op internet gelezen dat de The Crown-actrice de tekst van Rapper's Delight kon rappen en daagde haar uit om dit live te doen. Daar kon ze geen nee tegen zeggen.