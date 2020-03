Floortje Dessing keert terug naar bijzondere plekken voor nieuw programma

,,Tijdens mijn laatste bezoek aan Jemen werd er gelukkig een stuk minder gevochten. Niet op alle plekken trouwens, de stad Sa'dah die wij bezochten ligt aan de frontlinie, maar op straat in de hoofdstad Sanaa was het veel rustiger dan een paar jaar geleden," zegt de presentatrice tegen BuzzE. Toch vertelde ze haar ouders in eerste instantie maar niet dat ze weer naar Jemen ging. Lachend: ,,Ik wilde ze niet bang maken, Jemen klinkt toch zo eng. Maar toen ze doorhadden dat ik in Djibouti (in de Hoorn van Afrika, red.) was, trokken ze al snel de conclusie dat ik waarschijnlijk vanuit daar weer naar Jemen zou gaan, net zoals ik in 2017 deed".



In dat jaar haalde ze nog het landelijke nieuws toen ze meer dan twee dagen, samen met mensen van het Rode Kruis, in een kelder moest schuilen voor zware bombardementen en vuurgevechten. Tanks reden door de straten, vlak langs het gebouw waar Floortje en haar reisgenoten zich verschansten. ,,Ik moest toen halsoverkop het land verlaten en heb er sindsdien alles aan gedaan om weer terug te kunnen keren."