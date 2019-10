Floor Jansen en Henk Poort verpletteren collega's met powerduet: ‘Dit gaat mee de kist in’

beste zangersHoog, hoger, hoogst. Het gold gisteravond niet alleen voor de stem van Floor Jansen, maar ook voor het kippenvel dat ze veroorzaakte bij de andere deelnemers van Beste Zangers . Zij sloegen steil achterover toen de metalzangeres naast Henk Poort het seizoen afsloot met een kippenvelversie van The Phantom of the Opera . ,,Dit optreden gaat mee de kist in.’’

Toen Floor Jansen hoorde dat er weer een duettenaflevering kwam, wist ze het meteen. De Nightwish-frontvrouw moést Phantom of the Opera zingen met haar held Henk Poort, die zelf ooit in de gelijknamige musical speelde. Prima, zei hij, op één voorwaarde: als haar Finse band Nederland aandoet, komt hij het nummer als gastartiest zingen. Deal, beloofde Floor.



En zo troffen de vocale topsporters elkaar gisteravond voor het laatste optreden van de laatste aflevering, vlak voordat de bekende Beste Zangers-tent het vermoedelijk zou begeven door de stromende regen op Ibiza.



Het resultaat kan in de boeken van het NPO 1-programma, waar operazangeres Tania Kross en musicalster Tommie Christiaan zich twee jaar geleden nog in zongen met Barcelona. Vooral toen Floor aan het einde van het nummer met ogenschijnlijk gemak de hoogste noten haalde, wisten de andere professionals niet waar ze het moesten zoeken:

Volledig scherm Floor Jansen en Henk Poort zingen Phantom of the Opera in Beste Zangers © NPO

Presentator Jan Smit kwam na het optreden superlatieven tekort. ,,Ik heb nog nooit met mijn mond vol tanden gestaan’’, begon hij. ,,Maar wat zij net hebben klaargespeeld op dat kleine stukje podium, terwijl de hele wereld bijna verging... fenomenaal.’’ Ook deelneemster Samantha Steenwijk was verbijsterd. ,,Het gaat echt door merg en been’’, zei ze. ,,Ik vergeet dit optreden nooit van mijn leven meer. Dit neem ik mee mijn kist in.’’



Ook op sociale media was de lof niet van de lucht. ‘Ik ben net compleet weggevaagd’, luidde een van de talloze reacties. ‘Fenomenaal, onvoorstelbaar goed’, vatte een ander het optreden samen. En: ‘Floor, jij bent een geschenk voor de mensheid.’ Sommige reacties verwezen naar het feit dat Floors band Nightwish buiten Nederland miljoenen platen heeft verkocht, maar in ons land vrij onbekend is. Tot nu toe dan: ‘Floor Jansen, nooit van gehoord en nu niet meer weg te denken.’

Winnaar

Beste Zangers zag de Televizier-Ring afgelopen week aan zich voorbijgaan, maar pakte gisteren wel het goud in de strijd om de zaterdagavondkijker. Het NPO 1-programma versloeg met ruim 1,4 miljoen kijkers makkelijk de concurrentie op SBS (Ik hou van Holland, 1,1 miljoen kijkers) en RTL 4 (Dancing with the Stars, 743.000). De volledige kijkcijfer-top vijf van gisteren volgens de Stichting KijkOnderzoek ziet er zo uit:

1. Journaal 20 uur, NPO 1 - 1.654.000

2. Beste Zangers, NPO 1 - 1.407.000

3. Ik Vertrek, NPO 1 - 1.125.000

4. Ik hou van Holland, SBS 6 - 1.115.000

5. Dit was het nieuws, NPO 1 - 1.040.000