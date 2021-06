Floor Jansen en Henk Poort komen met nieuwe muziek

Operazanger Henk Poort maakte in 2019 samen met Floor Jansen furore in het programma Beste Zangers. Hun versies van The Phantom of the Opera en Sound of Silence zijn op YouTube miljoenen keren bekeken. Ook bestormden ze met de covers de hitlijsten. Jansen is vooral bekend als leadzangeres van de Finse formatie Nightwish, de bekendste symfonische metalband ter wereld.