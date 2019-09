Floor Jansen dankt Beste Zangers: wereldberoemd, maar nu ook ín Nederland

Ze zat die zaterdagavond met een vriendin in een restaurantje in Zweden. Floor Jansen wist dat op dat moment in Nederland de eerste aflevering van Beste Zangers werd uitgezonden, maar kon niet bevroeden wat het los zou maken. ,,Mijn mobiel ontplofte. Sms’jes, appjes, belletjes, alles. Ik verontschuldigde mijn vriendin. Moest toch even wat telefoontjes beantwoorden.”



Floor Jansen (38) emigreerde vijf jaar geleden naar Zweden waar ze woont met Hannes Van Dahl, drummer van de metalband Sabaton, en hun dochtertje Freja (2). Zelf is zij al twee decennia een begrip in de internationale rock- en metalscene. Eerst als frontvrouw van After Forever en ReVamp, sinds 2012 toert zij de wereld rond met de Finse metalband Nightwish. Toen er vorig jaar een mailtje binnenkwam van Beste Zangers pijnigde ze even haar hersens. ,,Ik keek al weinig televisie, ben al vijf jaar weg uit Nederland en kende het programma niet. Nadat ze me linkjes van Beste Zangers van vorig jaar hadden opgestuurd en ik de fragmenten had bekeken, was ik onder de indruk. Zo’n mooi gemaakt. Over muziek vertellen is één ding, mag je muziek maken dan vertel je honderdduizend keer meer.”