Fleur Jongepier vindt het ‘pijnlijk’ dat ze wegliep bij Op1 vanwege Gordon: ‘Maar misschien werd het tijd’

Dat laat ze vanavond weten aan RTL Boulevard. Gordon, tegenwoordig woonachtig in Dubai, werd in de NPO 1-talkshow gevraagd naar de mensenrechten in de oliestaten vanwege het WK voetbal in Qatar. De zanger sprak van een ‘belerend vingertje van Nederlanders’ richting het land en zei dat men tegenwoordig te ‘woke’ is. Jongepier had daarvoor verteld over haar vertrek bij de Radboud Universiteit vanwege grensoverschrijdend gedrag.

Juist na haar eigen gesprek vielen de woorden van Gordon verkeerd. ‘Het relativeren en weglachen van misstanden, iets wat me bovendien aan de universiteit niet onbekend is, vroeg, vond ik, om een weerwoord. Omdat dat niet kwam, voelde ik me daartoe zelf verplicht’, aldus Jongepier vandaag in een verklaring.

Ze had het liefst gevat met woorden gereageerd, zei ze na de uitzending al. ‘Maar na het voorafgaande item had ik daar de energie niet meer voor. Tegelijkertijd kon ik niet schaapachtig blijven zitten en wilde ik niet dat het gesprek over grensoverschrijdend gedrag werd overschaduwd door opmerkingen over dat we allemaal niet zulke moraalridders moeten zijn, en zo geschiedde.’

Volledig scherm Fleur Jongepier en Gordon bij Op1. © NPO

716.000 kijkers zagen hoe Jongepier van tafel liep, tot verbazing van Gordon. ‘Pijnlijk, maar anderzijds werd het misschien ook gewoon eens tijd dat stuitende kolder een keer niet met rustige, respectvolle repliek wordt bediend, maar met de onwil om daar nog verder aan deel te nemen.’

Gordon zelf vond het niet netjes dat Jongepier de tafel verliet. ,,Dat was best wel heel vervelend, vooral ook omdat het zo onverwacht was’’, zei hij vandaag. ,,Ik vind het tamelijk respectloos als iemand wegloopt tijdens een gesprek, wat je ook van mijn mening vindt. Maar iedereen mag zijn mening hebben, dan kan je het niet met me eens zijn... Ik heb ook naar haar verhaal moeten luisteren, dat was best heftig ook.’’

